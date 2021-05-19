В Африці знищили 20 тис. прострочених вакцин AstraZeneca

Станом на 19 травня у Малаві виявлено понад 34 тисячі випадків коронавірусної хвороби

Влада Малаві вирішила спалити близько 20 тисяч прострочених доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca на тлі зміни рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для африканських країн. Про це повідомляє AP.

«Ми знищуємо, тому що не повинні використовувати медичні товари, термін дії яких вичерпався... В рамках розширеної програми імунізації Малаві жодна вакцина з простроченим терміном придатності ніколи не використовувалася», – зазначили у МОЗ країни.

Також у міністерстві додали, що спалення близько 20 тисяч вакцин AstraZeneca посилить впевненість громадськості у тому, що всі вакцини від коронавірусу у Малаві «хорошої» якості.

Зазначається, що знищені вакцини є залишком партії із 102 тисяч доз, які прибули до Малаві 26 березня за програмою Африканського Союзу. Їх термін придатності мав закінчитися всього лише за 18 днів – 13 квітня. У МОЗ вказали, що рештою вакцин «успішно» провели щеплення населенню.

ВООЗ минулого місяця закликала африканські країни не знищувати прострочені дози вакцини AstraZeneca після того, як кілька країн отримали партії доз від Індійського інституту сироватки з коротким терміном придатності. Однак 17 травня організація змінила свою позицію та заявила, що прострочені вакцини слід знищити.

За даними Worldometers, станом на 19 травня загалом у Малаві виявлено понад 34 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (117-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 1153 особи, видужали – понад 32,2 тисячі осіб. За даними Ourworldindata, станом на 18 травня квітня у країні від коронавірусу вакциновано понад 335 тисячі осіб (1,75% населення Малаві).

Ефективність вакцини коливається від 62 до до 82% – в залежності від методу, віку пацієнтів та дозування.

Нагадаємо, у Європейському Союзі домовилися про рішення відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників. Таку інформацію розповсюдило агентство AFP із посиланням на власні джерела.