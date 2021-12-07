Сільськогосподарська земля у Євросоюзі та Україні: вражаюча різниця цін

Наразі земля сільгосппризначення в Україні чи не найдешевша у Європі

Найбільш коштовною земля є на Канарських островах, а також у Нідерландах та Італії

Статистична організація Європейської Комісії опублікувала актуальні ціни на землю сільськогосподарського призначення у країнах-членах ЄС.

Як свідчать опубліковані дані, найдорожча земля у Європі – на Канарських островах (Іспанія), де один гектар упродовж 2020 року коштував в середньому більш ніж 120 тис. євро.

Також досить дорогою є земля у Нідерландах (69632 євро за гектар) та Італії (майже 60 тис. євро). Найдешевшою виявилася європейська сільгоспземля в Болгарії – всього 2 тис. євро за гектар.

Варто зазначити, що в Україні земля сільськогосподарського призначення станом на середину жовтня коштувала 33 тис. грн за гектар (близько 1068 євро).

Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси.

Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.

Наразі для визначення економічно зваженої вартості сільськогосподарських земель потрібно врахувати поточну орендну плату за землю (як дохід від розміщених інвестицій) та ставку по довгостроковим кредитам в іноземній валюті (як критерій оцінки використання грошових коштів). В 2020 році орендна плата за землю в Україні становила в середньому 3425 грн за 1 гектар, а ставка по довгостроковим кредитам в іноземній валюті – 6,7%. Таким чином, економічно обгрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

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