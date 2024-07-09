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Зеленський відреагував на обійми Моді та Путіна у день масованого обстрілу України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на обійми Моді та Путіна у день масованого обстрілу України
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін обіймаються під час неформальної зустрічі в резиденції у підмосковному Ново-Огарьово. 8 липня 2024 року
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях»

Президент Володимир Зеленський розкритикував прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, який провів зустріч із главою РФ  Володимиром Путіним у день масованого ракетного обстрілу Росією України. Про це Зеленський написав у мережі X.

«Рросійська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню України, націлившись на маленьких онкохворих. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день», – написав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Росії ввечері 8 липня та оглянув резиденцію Путіна під Москвою напередодні офіційних переговорів у Кремлі, запланованих на 9 липня.

Під час зустрічі Путін обійняв індійського лідера та привітав його як «любого друга». Про це писали кремлівські ЗМІ.

За даними ЗМІ, Моді поїхав до Кремля вперше за п'ять років, щоб розвіяти спекуляції через зближення Нью-Делі з Вашингтоном та зменшити вплив Китаю, до якого останнім часом тяжіє Hосія.

«Неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.

Читайте також: Як Путін та індійський прем'єр Моді розважалися в день обстрілу київського «Охматдиту» (фото)
 
 
Теги: Володимир Зеленський Індія росія путін

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