Запобіжний захід Тищенку та переговори про вступ України до ЄС. Головне за 25 червня

Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку

Запобіжний захід нардепу Тищенку, Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство, експрезидент Швейцарії став генсеком Ради Європи. «Главком» склав добірку новин 25 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Експрезидент Швейцарії став генсеком Ради Європи

Колишній президент Швейцарії Ален Берсе став новим генеральним секретарем Ради Європи. Берсе обійматиме посаду наступні п’ять років.

Після підрахунку голосів колишній президент Швейцарії став переможцем серед трьох кандидатів на цю посаду

Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство

У вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.

Для завершення етапу знадобиться впровадити зміни відповідно до 35 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. У зв'язку з цим Україна має провести чимало реформ у різних сферах – від антикорупційної до податкової.

Зеленський звільнив очільника Вінницької ОВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова.

Раніше Кабінет міністрів погодив звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Вищий антикорупційний суд заочно судитиме Гладковського-старшого

Вищий антикорупційний суд буде заочно судити колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського за зловживання на 17,44 млн грн.

25 червня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, які обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн грн. Так, у судовому засіданні колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО

Запобіжний захід нардепу Тищенку

Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Зокрема, під час засідання один із прокурорів натякнув, що слідство не проти було клопотати й про взяття під варту Тищенка. Однак статті Кримінального кодексу, за якими йому вручено підозру, передбачають максимальний запобіжний захід – це цілодобовий домашній арешт. У разі доведення вини Тищенка йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.