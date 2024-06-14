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Стало відомо, скільки грошей РФ має виплатити Україні за завдані збитки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки грошей РФ має виплатити Україні за завдані збитки
За даними Світового банку, завдана шкода Україні перевищує $486 млрд
фото з відкритих джерел

Російські активи на Заході залишаться замороженими, поки РФ не виплатить компенсацію Україні та не припинить бойові дії

Росія має компенсувати Україні $486 млрд компенсації за завдані збитки. Наразі лідери G7 оцінюють законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші. Про це йдеться в комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.

«Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за заподіяну Україні шкоду. За даними Світового банку, ця шкода вже перевищує $486 млрд. Російські активи на Заході залишаться замороженими, поки конфлікт не припиниться, а вказана сума не буде виплачена Києву. Країни G7 готові також надати Україні кредит на $50 млрд, виплати за яким здійснюватимуться з доходів за замороженими російськими активами», – зазначено в заяві.

Зокрема, лідери G7 обіцяють продовжувати тиск на прибутки Росії від торгівлі сировиною та енергоносіями.

«Велика сімка» наголошує на непохитній підтримці України та обіцяє й надалі надавати Києву військову, фінансову і гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли в основному на захід. Також ворог вибирав для удару «класичні» цілі.

Як повідомлялося, країни «Великої сімки» до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд. Його буде виплачено за рахунок прибутків від російських активів.

До слова, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

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Теги: Велика сімка репарації росія війна Світовий банк

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