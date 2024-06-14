Стало відомо, скільки грошей РФ має виплатити Україні за завдані збитки

Російські активи на Заході залишаться замороженими, поки РФ не виплатить компенсацію Україні та не припинить бойові дії

Росія має компенсувати Україні $486 млрд компенсації за завдані збитки. Наразі лідери G7 оцінюють законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші. Про це йдеться в комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.

«Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за заподіяну Україні шкоду. За даними Світового банку, ця шкода вже перевищує $486 млрд. Російські активи на Заході залишаться замороженими, поки конфлікт не припиниться, а вказана сума не буде виплачена Києву. Країни G7 готові також надати Україні кредит на $50 млрд, виплати за яким здійснюватимуться з доходів за замороженими російськими активами», – зазначено в заяві.

Зокрема, лідери G7 обіцяють продовжувати тиск на прибутки Росії від торгівлі сировиною та енергоносіями.

«Велика сімка» наголошує на непохитній підтримці України та обіцяє й надалі надавати Києву військову, фінансову і гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли в основному на захід. Також ворог вибирав для удару «класичні» цілі.

Як повідомлялося, країни «Великої сімки» до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд. Його буде виплачено за рахунок прибутків від російських активів.

До слова, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.