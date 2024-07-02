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Понад $3 тис. за кв. м: у Києві продається квартира за шокуючу ціну

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Понад $3 тис. за кв. м: у Києві продається квартира за шокуючу ціну
Власники квартири зауважують, що об‘єкт вже здається в подобову оренду та користується попитом
фото: myfreedomrent

Квартира загальною площею 12 м² і коштує $40 тис.

У Солом‘янському районі Києва продається однокімнатна квартира кв. м, якої коштує $3 тис. Попри те, що середня ціна на ринку кв. м складає $1,5 тис. Відповідне оголошення на продаж опубліковане у myfreedomrent.

Власники зауважують, що квартира загальною площею 12 кв. м і коштує $40 тис. Зазначається, що ця квартира здається в подобову оренду.

Понад $3 тис. за кв. м: у Києві продається квартира за шокуючу ціну фото 1

«Об‘єкт вже здається в подобову оренду та має попит. Дохідність: від $2750», – йдеться в описі до квартири.

Понад $3 тис. за кв. м: у Києві продається квартира за шокуючу ціну фото 2

Дані ЛУН свідчать, що найдешевше у Солом‘янському районі можна придбати кв. м за $952, найдорожче за $2,5 тис.

Нагадаємо, що раніше «Главком» проаналізував ринок нерухомості Ужгорода та роз'яснив, за скільки можна купити та орендувати житло в місті та як ціни відрізняються від київських. 

Як повідомлялося, державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни.

Також влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

До слова, у столиці внутрішньо переміщені особи, які прийняті на облік як громадяни, що потребують житла для тимчасового проживання та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою 50% та можливістю подальшого викупу квартири.

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Теги: Київ нерухомість гроші житло квартира

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