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    Економіка та фінанси

    В Україні зафіксували різке зростання безробіття

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    В Україні зафіксували різке зростання безробіття

    Дані наводяться за грудень минулого року

    В Україні за місяць кількість безробітних збільшилася майже на 50 тисяч осіб.

    Про це повідомляє в Державна служба статистики України.

    Так, у грудні минулого року було офіційно зареєстровано 338,2 тисячі безробітних, що на 49,3 тисячі більше, ніж у листопаді 2019 року.

    При цьому за листопад кількість безробітних зросла на 29,6 тисячі.

    За даними статистичного відомства, кількість вакансій у грудні скоротилася до 59,0 тисяч (в листопаді 80,9 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію – 6,0 (в листопаді -6,0).

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    Водночас 25 грудня міністр економіки Тимофій Милованов заявляв, що в Україні зростає рівень зайнятості.

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    Зниження кількості безробітних українців Держстат фіксував у вересні 2019 року. Тоді, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, рівень безробіття скоротився і склав 7,8%.

    інфляція державна служба безробіття Тимофій Милованов
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