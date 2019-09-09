Стало відомо скільки «євробляхерів» вже отримали штраф



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З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників «євроблях»

Наразі у парламенті розглядають законопроєкт, яким депутати хочуть продовжити термін пільгового періоду використання «євроблях»

З 22 серпня до 4 вересня вже оштрафували 243 власники автомобілів з європейською реєстрацією, які ввезли ці машини в Україну з порушенням митного режиму.

Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на запит Дзеркала тижня.

Зауважимо, що наразі у парламенті розглядають законопроєкт, яким депутати хочуть продовжити термін пільгового періоду використання «євроблях».

Законопроєкт до Ради вніс президент Володимир Зеленський, позначивши його невідкладним. Він хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок без застосування штрафів на 90 днів – із 270 до 360 днів. Наразі власників «євроблях» штрафують відповідно до законодавства.

З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників «євроблях».

17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів з єврономерами. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.

Нагадаємо, з 22 серпня штрафи для власників «євроблях» набрали чинності.

Як повідомлялося, штрафи для власників «євроблях» відтермінують до грудня.