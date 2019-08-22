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    Суспільство

    Голова Державної митної служби заявив, що поліція має доступ до митних баз і може штрафувати «євробляхерів»

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    Відсьогодні поліція може не лише зупиняти, але й штрафувати - Нефьодов - Голова Державної митної служби заявив, що поліція має доступ до митних баз і може штрафувати «євробляхерів»
    Відсьогодні поліція може не лише зупиняти, але й штрафувати - Нефьодов

    Штраф у розмірі 85 тис. грн застосовується в разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб - ДФС

    Національна поліція України в рамках чинного законодавства може застосовувати штрафи для власників автомобілів з іноземною реєстрацією за порушення при переміщенні авто, оскільки має доступ до митних баз.

    Про це повідомив у коментарі УНІАН голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов.

    «У поліції є доступ до митних баз. Моє розуміння - так», - сказав Нефьодов, відповідаючи на запитання про те, чи має право поліція від сьогодні не лише зупиняти авто на єврономерах, а й застосовувати штрафи.

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    Нагадаємо, відсьогодні штрафи для власників «євроблях» набрали чинності. За даними ДФС, штраф у розмірі 85 тис. грн застосовується в разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати чи розукомплектування авто, розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн, або такі машини конфісковуватимуть.

    Аналогічні розміри штрафів і за перевищення термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, через перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу сягатиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у випадку втрати або розукомплектування авто - 170 тис. грн, або машину конфісковуватимуть.

    Крім цього, передбачена відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. У разі такого порушення доведеться заплатити штраф 34 тис. грн.

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