Епопея з євробляхерами продовжується: штрафи відміняються? законотворчість

Спалений «Ленд Ровер» лідера «АвтоЄвроСили» Ярошевича.

Чому штрафи для «євробляхерів» можуть відійти в історію

З сьогоднішнього дня, 22 серпня набули чинності нові штрафи за перевищення терміну нерозмитнених авто в Україні. Проте ефективного механізму накладання штрафів наразі не має. Між тим, власники автівок на єврономерах чекають першої сесії нового парламенту зі сподіванням, що депутати не тільки скасують нинішні штрафи, але й перепишуть нинішні закони, ухвалені за старої влади. Тим паче є підстава – воля президента. У перші дні роботи новий парламент має розглянути президентський законопроект, який пропонує відтермінувати накладання штрафів до кінця 2019 року. Противники таких ініціатив називають це піаром глави держави, а прихильники скасування штрафів зайняли вичікувальну позицію. Кажуть, хочуть не просто скасування штрафів, а ухвалення нового закону.

Штрафи:

17 тис. грн – за перевищення від 10 до 20 діб;

85 тис. грн – за перевищення від 20 до 30 діб;

170 тис. грн, або конфіскація автомобіля – за перевищення більш ніж на 30 діб.

Які закони зараз регулюють «євробляхерів»

25 листопада 2018 року набули чинності два закони (№8487 та №8488), які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства автомобілі на єврономерах. За одним із законів в бік зменшення змінилася формула розрахунку акцизу на розмитнений автомобіль. За іншим законом посилилася відповідальність за порушення митних правил особами, які ввозять автівку чи то в режимі транзиту, чи то в режимі тимчасового ввезення. Максимальне покарання, яке передбачається – конфіскація транспортного засобу.

Держава надала можливість якомога більшій кількості людей розмитнити свої авто відповідно до ставок акцизного збору без санкцій і без знижки в період з 22 лютого до 24 травня 2019-го. Опісля пропонувалося почати штрафувати порушників на 170 тис. грн, або конфісковувати автомобіль. Але 16 травня Верховна Рада відклала запровадження штрафів до сьогодні. «Главком» писав про підготовку нинішніх законів ще у 2018 році.

Чому оштрафувати за нинішнім законом важко

Попри те, що нинішнє законодавство передбачає накладання штрафів, на практиці механізм стягнення не відпрацьований. Юристи пояснюють, що працівник поліції має право зупинити автомобіль на єврономерах задля перевірки стану розмитнення, але скласти протокол про порушення не може. На це є декілька причин. По-перше, у Національної поліції немає бази даних «євробляхерів», а по-друге не відрегульований у законодавчому полі механізм отримання таких даних поліцією у Державної фіскальної служби, яка має право звертатися щодо порушення до суду. Є ще одне питання, на яке правоохоронці не мають відповіді: на якій тоді підставі поліція зупинятиме автомобілі на єврономерах, адже лише цей факт за відсутності правопорушення не може бути приводом для зупинки? Немає відповіді і на запитання, скільки часу триватиме налагоджування процедури стягнення штрафів і тестування технічної бази даних автівок на іноземній реєстрації, пише 24tv.ua.

Що пропонує президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський ініціює у перші дні роботи Верховної Ради 9 скликання законопроект, який відтермінує накладання штрафів на «євробляхерів» за невчасне розмитнення авто. Нібито це має бути останнє відтермінування, потім почнуть штрафувати. Під час відтермінування парламентарі разом із громадськими активістами готуватимуть новий законопроект, який «врегулює порядок та чіткі, прозорі і зрозумілі правила розмитнення автомобілів, як нових так і вживаних, які знаходяться, чи будуть ввезені на митну територію держави». Робочу групу має очолити новообраний депутат Владислав Криклій, якого називають майбутнім главою транспортного комітету.

У громадському середовищі думки на те, чи потрібен новий закон розділилися. З одного боку, якщо більшість тих людей, які хотіли розмитнити автівки в бюджетний спосіб, цим скористалися, навіщо продовжити пільговий період? З іншого боку, не всі встигли скористатися пільгами від держави. Станом на середину минулого року кількість автомобілів із іноземною реєстрацією становила від, 1,8 до 2 мільйонів транспортних засобів, ділився підрахунками лідер громадського руху «АвтоЄвроСила» Олег Лукашевич. З 25 листопада минулого року і до 19 лютого цього року на митниці оформили майже 195,2 тисячі автомобілів, за які власники автівок сплатили понад 12 млрд гривень платежів. За словами Владислава Криклія, останнім часом зафіксована величезна кількість автомобілів на єврономерах. У 2019 році 200 тис. реєстрацій, у 2018 – 70 тис., розповів політик в інтерв’ю «Лізі». Якщо це так, то кількість нерозмитнених автомобілів не тільки не зменшується, а, може, і збільшується попри намагання влади легалізувати такі автівки.

Сергій Фурса

інвестиційний банкір

Всі, хто хотів, автівки свої уже розмитнили. Ніщо їм не заважало це зробити. Але є люди, які ще ні. Президент хоче всім подобатися, от він намагається подобатися цим людям. Це погана ідея, адже подає суспільству поганий сигнал: непотрібно бути законослухняним. Враховуючи, що вони («Слуга народу») контролюють більшість у новій Верховній Раді, ніщо не може завадити їм його ухвалити (президентський законопроект). Шкода, що першим законопроектом, який ухвалить новий парламент буде популізм, але маємо те, що маємо.

Новий законопроект, який вони збираються готувати зовсім не потрібен. З «євробляхерами» взагалі не потрібно було розмовляти, оскільки вони просто порушували закон. Тобто це подає сигнал: не виконуйте закон, створіть проблему, а потім якось її вирішуватимемо. Якщо би це (відсутність механізму накладання штрафів) було єдиною проблемою, вони б давно її вирішили заздалегідь. Нині діючий закон абсолютно нормальний. Просто немає політичної волі його виконувати.

Олег Ярошевич

голова організації «АвтоЄвроСила»

Ситуація абсолютно неоднозначно. Ми вимагаємо не скасувати штрафи, а перегляду нині діючого закону, який регламентує занадто високі тарифи щодо розмитнення транспортних засобів. Відтермінування штрафів лише дасть можливість не за драконівськими тарифами розмитнювати, а також надію, що президент і Верховна Рада зроблять доступною форму розмитнення. Ми увійшли до робочої групи, яка готуватиме новий закон, надаємо свої пропозиції, які не були враховані під час внесення змін до нині діючого закону. Серед головних моментів:

Пільгові умови для інвалідів і ветеранів війни;

Запровадити акцизні ставки не тільки для легкових автомобілів, а й для всього спектру автомобілів, адже малий і середній бізнес потребує оновлення автопарку;

Прибрати вік автомобіля з переліку факторів, які впливають на вартість розмитнення.

Однакові умови розмитнення між дорогими і дешевими автомобілями, виходячи із фіксованої відсоткової ставки.

Технічний огляд і екологічна відповідність мають однозначно бути на високому рівні. Завозитимуть дешеві і старі автівки? Якщо будуть умови для людини купити нове авто, а не ремонтувати старе, то людина купить нове.

Михайло Глуховський, «Главком»