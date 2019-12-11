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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, які дороги відремонтують на Луганщині у 2020 році

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    Один кілометр капітальної дороги коштуватиме &laquo;десь 18 млн грн&raquo;, - голова ОДА - Стало відомо, які дороги відремонтують на Луганщині у 2020 році
    Один кілометр капітальної дороги коштуватиме «десь 18 млн грн», - голова ОДА

    За словами Гайдая, президент поставив три завдання стосовно доріг у прифронтовій області

    Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв’ю «Главкому», що наступного року в регіоні розпочнуть будівництво автодороги, що з’єднає трикутник Старобільськ, Сєвєродонецьк та Сватове.

    За словами Гайдая, загалом президент поставив три завдання: побудувати автодороги Сєвєродонецьк-Станиця Луганська, Сєверодонецьк-Золоте і трикутник Старобільськ-Сєвєродонецьк-Сватове.

    «Це мільярди гривень. Зараз розробляється проєктно-кошторисна документація. Моє завдання – проконтролювати і оголосили тендери вчасно. Щоби як тільки сніг зійде, ми одразу почали роботи», - поспішає голова ОДА.

    Посадовець говорить, що один кілометр капітальної дороги коштуватиме «десь 18 млн грн».

    Голова ОДА уточнив, що домовлявся з керівником «Укравтодору» Олександром Кубраковим «дорогу, яка веде до Станиці Луганської розбити на три частини і зробити тендер».

    «Тобто, буде не один, а три, або чотири тендери. Адже не зможе одна компанія зробити 127 км доріг за три місяці, а саме стільки кілометрів плануємо у 2020-му», - оприлюднив свої плани Сергій Гайдай.

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    дороги будівництво тендер президент Сергій Гайдай
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