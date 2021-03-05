Субсидії доведеться повернути: всіх одержувачів виплат перевірять

У країні буде проведена верифікація субсидій

Незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до державного бюджету. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення до суду.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як зазначив міністр верифікація – це повноваження Мінфіну. У 2020 році була отримана інформація для проведення верифікації виплат на загальну суму 455 млрд грн. За 1,6 млрд грн Мінфіном виявлені різні невідповідності інформації про одержувачів соціальних виплат в реєстрах, базах даних і т.д.

«Ми розіслали близько 2,5 млн рекомендацій відповідним органам провести додаткову перевірку по кожному випадку. І за результатами цих перевірок повинні бути прийняті справедливі і обґрунтовані рішення щодо подальших виплат реципієнтам», – сказав Марченко.

За його словами, якщо оцінювати структуру порушень і невідповідностей, то в 70% випадках мова йде про житлові субсидії. Мінфін розіслав більше 1,7 млн рекомендацій, по пільгам відвідувань – 506 тисяч, по соцдопомоги – 170 тисяч, по страхових виплатах – 4,8 тисячі, по безробіттю – 4,4 тисячі і по пенсійним виплатам – 46 тисяч рекомендацій.

«Допускаю, що в деяких випадках після додаткових перевірок органи, які нараховували виплати, можуть звертатися до суду про повернення коштів до бюджету», – повідомив міністр.

Відзначимо, в грудні 2019 року набув чинності закон про верифікації пенсій та інших державних виплат. Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат – пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2021 року введено превентивну верифікацію інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою. Міністерство фінансів створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.