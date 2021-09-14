Суд дозволив зводити багатоповерхівки у селах

Відповідні норми ДБН щодо обмеження висоти забудови у селах більше не діють

Громадська організація «КУБ» виграла у суді справу щодо скасування заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах із населенням понад 1 тисяча осіб. Про це йдеться в постанові Шостого апеляційного адміністративного суду Києва за результатами розгляду рішення Окружного адмінсуду. Про це пише Економічна правда.

Так, апеляційний суд відхилив скаргу Міністерства розвитку громад і територій на рішення Окружного адмінсуду про визнання протиправним скасування наказу міністерства про закріплення в державних будівельних нормах заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах із населенням понад 1 тис осіб і кварталах садибної забудови.

«З 2 вересня рішення набрало законної сили та відповідні норми ДБН більше не діють. Це відкриває вікно можливостей для забудовників у передмісті столиці», – повідомив керуючий партнер юридичної компанії TOTUM Юрій Хапко.

Згідно зі скасованим судом пунктом ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», максимальна допустима висота житлової забудови в селах із населенням понад 1 тис. осіб становить 12 м (чотири поверхи). Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків у кварталах садибної забудови не допускається.

У містах з населенням до 50 тисяч забороняється будувати будинки вище 27 метрів (до 9 поверхів включно), з населенням 50-100 тисяч – понад 48 метрів (до 16 поверхів включно).

З позовом до міністерства про скасування окремих положень ДБН щодо висотності забудови звернулась громадська організація «Коло українських будівельників».

Зазначимо, що головою Ради асоціації «Коло українських будівельників» є Юрій Кватерчук. За даними ЗМІ, Кватерчук – друг дитинства, кум та бізнес-партнер Володимира Родіна у будівельній групі компаній BD Holding. Родін був помічником колишнього першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова та колишнім співробітником СБУ.

Поінформоване джерело Економічної правди розповіло, що «Офіс реформ Юрія Кватерчука» був мозковим центром тіньового ДАБІ, де напрацьовувалися ідеї щодо реалізації корупційних схем в умовах реформування будівельної галузі та визначалася кадрова політика.