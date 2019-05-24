Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати «Дніпропетровськгазу» 1 млрд грн



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У 2018 році втрати «Дніпропетровськгазу» від розподілу газу склали 697 млн грн

24 квітня АТ «Дніпропетровськгаз» виграло суд проти Регулятора. Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати АТ «Дніпропетровськгаз» 1,038 млрд грн збитків і встановити економічно обґрунтований тариф.

Строки виконання даного рішення вже минули. НКРЕКП продовжує уникати перегляду збиткового тарифу. Тільки в 2018 році втрати АТ «Дніпропетровськгаз» від розподілу газу склали 697 млн грн.

До повного виконання цього судового рішення НКРЕКП АТ «Дніпропетровськгаз» не взмозі розрахуватися по своїм зобов’язанням перед НАК «Нафтогаз України» та іншими контрагентами. Криза неплатежів викликана тим, що діючий тариф на розподіл газу не покриває всіх обґрунтованих витрат підприємства.

«Рішення суду, винесене на користь АТ «Дніпропетровськгаз», є доказом того, що НКРЕКП впродовж років здійснювало цілеспрямовану дискримінаційну тарифну політику по відношенню до газорозподільних компаній. Зокрема, Регулятор не врахував в тарифі необхідні обсяги газу для виробничо-технологічних витрат та встановив занижену вартість цього газу. Регулятор не виконує свої прямі обов’язки щодо справедливого, недискримінаційного і неупередженого регулювання в галузі. Такі узгоджені дії НКРЕКП з НАК «Нафтогаз України» спрямовані на монополізацію ринку розподілу газу», - сверджують у «Дніпропетровськгазі».

Держмонополіст вимагає негайної сплати заборгованості в розмірі 360 млн грн, яка утворилась через збитковий тариф на розподіл, встановлений Регулятором. Кінцевою метою НАК «Нафтогаз України» є не отримання заборгованості, а захоплення і монополізація ринку розподілу газу шляхом банкрутства підприємства, яке постачає газ для 600 тисяч сімей та 2,3 тис. підприємств.

Зволікання НКРЕКП з встановленням беззбиткових тарифів для АТ «Дніпропетровськгаз» ускладнює діяльність компанії і ставить під загрозу стабільність газопостачання в Дніпропетровській області. Через те, що підприємство не може вчасно і в повному обсязі розраховуватись з контрагентами зараз рахунки АТ «Дніпропетровськгаз» заблоковані.

Компанія не може закупити пальне для автомобілів аварійно-диспетчерської служби, витратні матеріали для ремонтів газових мереж, під загрозою - виплата зарплат працівникам. Якщо діяльність «Дніпропетровськгазу» не буде розблокована найближчим часом, компанія не зможе гарантувати безпечність та безперебійність газопостачання в області, де створюється більше 10% українського ВВП.