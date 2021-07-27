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    Економіка та фінанси

    «Сумигаз» активізував стягнення боргів з недобросовісних клієнтів

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    В &laquo;Сумигаз&raquo;&nbsp;зазначають, що&nbsp;своєчасна оплата за доставку газу &ndash; це гарантія&nbsp;безпеки&nbsp;споживачів - «Сумигаз» активізував стягнення боргів з недобросовісних клієнтів
    В «Сумигаз» зазначають, що своєчасна оплата за доставку газу – це гарантія безпеки споживачів

    Неплатежі ставлять під загрозу й отримання споживачами житлової субсидії

    За перше півріччя борги побутових споживачів Сумщини за доставку газу сягнули 17 млн грн. У компанії відзначають, що заборгованість буде стягнута за рішенням суду, тож клієнти-неплатники понесуть додаткові фінансові витрати.

    В АТ «Сумигаз» зазначають, що своєчасна оплата за доставку газу – це гарантія безпеки споживачів. Це кошти для утримання газових мереж та обладнання на них, їх осучаснення, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів, підтримки належного тиску газу, аби газ був доставлений до кожного споживача. Суттєва частина плати за розподіл газу спрямовується на роботу аварійно-диспетчерської служби 104, яка в режимі 24/7 захищає здоров’я, життя і безпеку усіх користувачів.

    «Борги за доставку газу ставлять під загрозу своєчасність проведення ремонтів та модернізації комплексу газорозподільних мереж і регулюючого устаткування, а сьогодні в області обслуговується 12 тисяч км газових мереж. Це безперебійна та безаварійна доставка газу до понад 386 тисяч сімей, чотирьох тисяч підприємств, установ і організацій», – відзначає комерційний директор АТ «Сумигаз» Денис Черненко. Він наголошує, що плата за розподіл газу не є новим платежем: «Ці кошти сплачувались споживачами завжди і були включені у вартість кубометру газу. З минулого року, з реформуванням ринку газу в Україні за європейськими стандартами цю плату винесено в окрему квитанцію».

    АТ «Сумигаз» звертає увагу клієнтів на те, що державною виконавчою службою при виконанні судового рішення додатково будуть стягнуті: збір в розмірі 10% від суми заборгованості та витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій. Також можливе блокування платіжних карток, обмеження виїзду за кордон, заборона керувати автотранспортом, автоматичне списання боргу з банківських рахунків. Неплатежі ставлять під загрозу й отримання споживачами житлової субсидії.

    Теги: Суми газ
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    «Сумигаз» активізував стягнення боргів з недобросовісних клієнтів