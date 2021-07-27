У Боснії і Герцеговині представники сербів бойкотуватимуть держоргани

Сербський представник в Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик вважає, що міжнародний представник Валентин Інцко «не має легітимності» забороняти заперечувати геноцид

Сербський представник в Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик вважає, що міжнародний представник Валентин Інцко «не має легітимності» забороняти заперечувати геноцид

Серби не братимуть участі в роботі Ради міністрів, Президії та Парламентської асамблеї

Лідери боснійських сербів вирішили з 27 липня в односторонньому порядку бойкотувати участь своїх представників у діяльності спільних інституцій влади Боснії і Герцеговини. Таким чином боснійські серби протестують проти змін до Карного кодексу країни, що передбачають покарання за невизнання геноциду у Сребрениці. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Серби не братимуть участі в роботі Ради міністрів, Президії та Парламентської асамблеї, що фактично заблокує їх роботу.

«Чільні посадовці Республіки Сербської й лідери сербських політичних партій таким чином відреагували на рішення Валентина Інцка, верховного представника міжнародного співтовариства в країні, яке забороняє заперечувати геноцид (у Сребрениці – ред.)», – йдеться у повідомленні.

Інцко 23 липня на підставі своїх повноважень вніс зміни до Карного кодексу країни, згідно з якими заборонено спростовувати, применшувати або виправдовувати геноцид, злочини проти людяності й воєнні злочини, які були скоєні на території країни, та які були встановлені правосильним вироком.

Мілорад Додик, сербський представник в Президії Боснії і Герцеговини, заявив, що Інцко «не має легітимності» та що Республіка Сербська більше не буде сприймати його рішень. Він додав, що парламент боснійських сербів найближчим часом на надзвичайній сесії ухвалить два закони, що стосуються рішень верховного представника.

Тим часом, Сербія та Угорщина оголосили про підключення газопроводу «Балканський потік» до угорської газотранспортної системи. Через нього газ з Туреччини буде в обхід України надходити до Центральної Європи.

Зазначається, що державне підприємство Srbijagas та угорська компанія FGSZ оголосили про з'єднання трубопроводу на кордоні з Угорщиною в неділю, 4 липня.