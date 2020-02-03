«Сумигаз» нагадує: споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку газу менше новини компаній



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Ціни знижено завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

У першому кварталі 2020 року домогосподарства Сумської області скоротять витрати за розподіл газу порівняно із опалювальним періодом минулого року. Оскільки щомісячний платіж за доставку газу тепер є рівномірним впродовж року.

Впродовж перших трьох місяців поточного року споживачі, які використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 35 - 45% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ «Сумигаз». Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу.

Плата за розподіл (доставку) газу для споживача — фіксована. Тому навіть взимку, коли використання газу збільшується розмір платежу за доставку залишається сталим.

Наприклад, домогосподарство в Сумській області, яке споживає 1320 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 300,96 гривень замість 524,24 гривень.

24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. У січні 2020 року споживачі газу отримали окремі квитанції на оплату доставки газу.