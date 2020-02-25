У «Харківгазі» повідомили про зменшення кількості втручань споживачів в роботу газових лічильників новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Середній розмір нарахувань за несанкціоноване використання газу скоєне шляхом втручання в роботу газового лічильника для зменшення його показань склав 50 тис. грн, - пресслужба

На Харківщині протягом 2019 року зафіксували 675 фактів втручання споживачів в роботу газових лічильників

Представники ДП «Укрметртестстандарт» та АТ «Харківгаз» протягом 2019 року зафіксували 675 фактів втручання споживачів в роботу газових лічильників. Як повідомляє пресслужба «Харківгазу», це на 30% менше ніж за попередній рік.

Зазначається, що середній розмір нарахувань за несанкціоноване використання газу скоєне шляхом втручання в роботу газового лічильника для зменшення його показань склав 50 тис. грн.

«Якщо виникає підозра на втручання в роботу лічильника газу, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією, яка затверджена наказом АТ «Харківгаз». У проведенні експертизи приймають участь представники державного підприємства зі стандартизації та метрології «Укрметртестстандарт». Також на експертизу обов’язково запрошується споживач газу», - зазначив головний метролог АТ «Харківгаз» Дмитро Музика.

У компанії наголошують, якщо експертиза підтвердила факт втручання в роботу лічильника, споживачу нараховуються до сплати вартість послуг з експертизи лічильника та збитки за несанкціоноване використання газу, проте якщо експертиза спростовує втручання споживача в газовий лічильник, кошти до сплати споживачу не нараховуються.

«Минулого року під час експертиз, втручання споживачів в роботу приладів обліку для зменшення його показань було підтверджено в 90% випадків. Найчастіші способи втручання: зриви пломб на газовому лічильнику або підміна пломб для доступу до рахункового механізму», - інформують у «Харківгазі».

АТ «Харківгаз» три роки поспіль активно співпрацює з жителями Харківської області. За цей час попереджено тисячі аварійних ситуацій, що могли статись через дії крадіїв газу. До таких дій відносяться махінації споживачів з газовими лічильниками та несанкціоновані підключення до газових мереж. «Будь-які самостійні маніпуляції з газорозподільною системою або газовими приладами стають причиною витоків газу та руйнування розподільних газопроводів», - нагадують в АТ «Харківгаз».