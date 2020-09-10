«Сумигаз» забезпечує безкоштовну повірку лічильників газу для побутових споживачів



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«Як клієнт, так і газорозподільне підприємство зацікавлені в повірці, оскільки вона проходить для визначення похибок обліку газу»

З початку року фахівці АТ «Сумгаз» організували періодичну повірку більше 16 тисяч лічильників газу. Ця послуга є безкоштовною для населення і включає демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт. Із загального числа повірених лічильників - 5,8 тисяч були визнані непридатними до подальшої експлуатації та замінені на нові або відправлені на ремонт коштом газорозподільної компанії.

Повірка лічильників здійснюється державним підприємством ДП «Сумистандартметрологія» і має проходити раз на 8 років. На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки АТ «Сумгаз» встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

«Як клієнт, так і газорозподільне підприємство зацікавлені в повірці, оскільки вона проходить для визначення похибок обліку газу, - відзначає головний метролог АТ «Сумигаз» Олександр Губський. - На жаль, також ми фіксуємо випадки протизаконного втручання в роботу приладів і з початку року виявили 60 таких фактів. Наголошуємо, що споживач-порушник буде змушений оплатити вартість послуг щодо повірки, новий лічильник та відшкодувати завдані збитки, тож витратить в рази більше коштів».

АТ «Сумигаз» нагадує клієнтам, що побутовий споживач зобов’язаний забезпечити представникам газорозподільчої компанії доступ до лічильника газу після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.