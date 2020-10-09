«Сумигаз» звернувся до правоохоронців через заборгованість «Котельні північного промвузла»



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«На початок жовтня загальна заборгованість компаній ТКЕ Сумської області перед «Сумигаз» – 46 млн грн»

КППВ - єдине підприємство ТКЕ Сумщини, яке не йде на діалог щодо погашення заборгованості за послугу розподілу газу. Оператор газорозподільних мереж Сумської області звернувся до правоохоронних органів та органів вдали щодо бездіяльності керівництва котельні напередодні опалювального періоду.

«На початок жовтня загальна заборгованість компаній ТКЕ Сумської області перед «Сумигаз» – 46 млн грн. Чверть цієї суми – це борг «Котельні північного промвузла», - говорить фінансовий директор АТ «Сумигаз» Світлана Рибальченко.

Нагадаємо, що відповідно до Кодексу ГРМ та договірних засад між учасниками газового ринку, послугу розподілу газу отримають лише ті підприємства, які не мають заборгованості, або реструктуризують борг. Станом на початок жовтня домовленості щодо строків погашення боргів мають котельні міст Шостки, Охтирки, Конотопа, Білопілля.

Керівництво ж сумської котельні не звертались до АТ «Сумигаз» щодо строків погашення заборгованості та порядку подачі тепла мешканцям міста Суми. Подібні дії ставлять під загрозу вчасний початок опалювального періоду для значної частини домоволодінь обласного центру.

Люди не повинні бути заручниками через фінансові питання теплопостачальних підприємств, а опалювальний сезон в усій області має розпочатися вчасно і без затримок, - переконані у АТ «Сумигаз».

Зі свого боку газовики Сумщини завершують підготовку мереж до найбільшого сезонного навантаження й готові до початку опалювального періоду.