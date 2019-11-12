  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До Одеси вперше доставили нафту з Лівії

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">В Одеський порт вперше прибула нафта лівійського походження</div> - До Одеси вперше доставили нафту з Лівії
    В Одеський порт вперше прибула нафта лівійського походження
    Фото: port.odessa.ua

    Партію нафти доставив танкер Prometheus Energy з прапором Маршаллових островів

    У морський порт Одеси вперше прибула нафта походженням з Лівії. Партію доставив танкер Prometheus Energy. Про це повідомляє прес-служба адміністрації Одеського морпорту у вівторок, 12 листопада.

    «Географію поставок через Одеський порт сирої нафти в Україну розширив танкер Prometheus Energy (довжина - 250 м, прапор - Маршаллові острови) ... За інформацією головної диспетчерської Одеського філіалу ДП Адміністрація морських портів України (ОФ ДП АМПУ) судно доставило з лівійського порту Ез -Завія 81282 тонни чорного золота. Опрацювання танкера біля причалу 2Н зайняло 41 годину за нормативу 38 годин», - йдеться в повідомленні.

    Заступник головного диспетчера порту В'ячеслав Лавренюк зазначив, що перевантаження нафти в берегові ємності нафтобаз почалося увечері 9 листопада і проводилося трьома технологічними лініями. Вантажні операції проводилися у досить високому темпі зі строгим дотриманням РТК і повним забезпеченням заходів протипожежної та екологічної безпеки. Станом на вчорашній вечір, на 22:00, судно вже було готове на вихід з порту. Однак за густого туману лоцманську проводку довелося відкласти до ранку.

    За словами Лавренюка, в поточному місяці очікується підхід ще одного великовантажного танкера - з азербайджанською нафтою.

    В останні 20 років з нафтогавані Одеси здійснювалося перевантаження транзитної та імпортної нафти походженням, мінімум, з 8 країн світу - Росії, Казахстану, Азербайджану, Ірану, Іраку, Бразилії, Венесуели і США. Лівія стала дев'ятою в цьому списку.

    нафта Одеса корабель Лівія порт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ