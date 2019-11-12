До Одеси вперше доставили нафту з Лівії



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В Одеський порт вперше прибула нафта лівійського походження Фото: port.odessa.ua

Партію нафти доставив танкер Prometheus Energy з прапором Маршаллових островів

У морський порт Одеси вперше прибула нафта походженням з Лівії. Партію доставив танкер Prometheus Energy. Про це повідомляє прес-служба адміністрації Одеського морпорту у вівторок, 12 листопада.

«Географію поставок через Одеський порт сирої нафти в Україну розширив танкер Prometheus Energy (довжина - 250 м, прапор - Маршаллові острови) ... За інформацією головної диспетчерської Одеського філіалу ДП Адміністрація морських портів України (ОФ ДП АМПУ) судно доставило з лівійського порту Ез -Завія 81282 тонни чорного золота. Опрацювання танкера біля причалу 2Н зайняло 41 годину за нормативу 38 годин», - йдеться в повідомленні.

Заступник головного диспетчера порту В'ячеслав Лавренюк зазначив, що перевантаження нафти в берегові ємності нафтобаз почалося увечері 9 листопада і проводилося трьома технологічними лініями. Вантажні операції проводилися у досить високому темпі зі строгим дотриманням РТК і повним забезпеченням заходів протипожежної та екологічної безпеки. Станом на вчорашній вечір, на 22:00, судно вже було готове на вихід з порту. Однак за густого туману лоцманську проводку довелося відкласти до ранку.

За словами Лавренюка, в поточному місяці очікується підхід ще одного великовантажного танкера - з азербайджанською нафтою.

В останні 20 років з нафтогавані Одеси здійснювалося перевантаження транзитної та імпортної нафти походженням, мінімум, з 8 країн світу - Росії, Казахстану, Азербайджану, Ірану, Іраку, Бразилії, Венесуели і США. Лівія стала дев'ятою в цьому списку.