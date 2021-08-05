Із підняттям прожиткового мінімуму добробут людей не зміниться, – ексміністр соцполітики Розенко

Влада замислила фокус із прожитковим мінімумом

В Україні мінімальний прожитковий мінімум хочуть збільшити в два рази, але при цьому всі соцвиплати, які підв'язані до цього показника, підвищуватися не будуть. Як пише портал «Мінфін», такий своєрідний «фокус» вводить в оману українців.

Розмір офіційного прожиткового мінімуму до реального повинен довести законопроєкт №3515, який 2 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні. У ньому, зокрема, пропонується змінити методику розрахунку цього показника. Його пропонується встановлювати у відсотках до середньої заробітної плати і щороку відсоток повинен рости на 1%.

У цьому році прожитковий мінімум складе 40% середньої зарплати, а до 2030 року – 50%. Якби він розраховувався за новими правилами вже зараз, то в травні склав би 5399,6 грн проти 2189 грн.

Водночас колишній міністр соціальної політики Павло Розенко вважає, що мета такого проєкту – нівелювання терміну «прожитковий мінімум».

«Це буде величина, що фігурує в гаслах влади, але життя людей і їх добробут від цього ніяк не зміниться», – уточнив він.

Профспілки також говорять, що законопроєкт є антиконституційним і антисоціальним.

Головний «фокус» полягає в тому, що всі соціальні виплати, які зараз розраховуються на основі прожиткового мінімуму, будуть відв'язані від цього показника. Тому соціальні стандарти будуть встановлюватися виходячи з можливостей бюджету, а не реальних потреб людини.

Крім того, законопроєкт пропонує зробити однаковим прожитковий мінімум для всіх соціальних і демографічних груп населення. Наразі ж для кожної демографічної групи розраховується окремий розмір прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, із 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.

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