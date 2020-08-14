Тернопільська облрада збирається заборонити гральний бізнес на території області



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Депутати хочуть заборонити створення та функціонування на території області гральних закладів (казино, залів гральних автоматів, букмекерських пунктів та інших закладів)

Рішення про заборону грального бізнесу розглянуть на найближчому засіданні сесії

Депутати Тернопільської облради на сесії підтримали пропозицію представників «Батьківщини» про внесення до порядку денного розгляду заборони грального бізнесу на території області.

Про це повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний у Facebook.

У проєкті рішення, що внесли до порядку денного наступного засідання йдеться: «Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про заборону грального бізнесу на своїй території».

Включення цього рішення до порядку денного підтримали 34 депутати.

Згідно з проєктом, облрада голосуватиме за рішення:

Заборонити створення та функціонування гральних закладів (казино, залів гральних автоматів, букмекерських пунктів та інших закладів)

Рекомендувати облрадам України та органам місцевого самоврядування Тернопільської області розглянути та підтримати рішення облради

Рекомендувати президенту, Раді та Кабміну заборонити гральний бізнес на території України.

Як повідомлялося 11 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні протягом 11 років.

До слова, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.