Топчиновників «Укрзалізниці» слід притягнути до відповідальності через розкрадання, – нардеп

Гришина підкреслила, що попри вжиті заходи, ні ТСК, ні суспільство не може констатувати зменшення рівня корупції в АТ «Укрзалізниця»

«Жодна схема системного розкрадання майна залізниці не ліквідована!», – Гришина

Правоохоронці повідомили, що всі звернення та відомості щодо фактів злочинної діяльності в Укрзалізниці, описані у проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії, оброблені та внесені до ЄРДР. Зокрема, розпочато розслідування кримінального провадження за фактом доведення Державного підприємства до банкрутства (за ст.219 КК України). Про це написала глава ТСК Юлія Гришина на своїй сторінці у Фейсбук.

«За інформацією правоохоронців, Національна поліція зареєструвала 185 кримінальних проваджень. До суду направлено 96 обвинувальних актів, ще 107 особам повідомлено про підозру. Загальна сума збитків за вказаними провадженнями – 19 млн грн. НАБУ зареєструвало 44 кримінальні провадження, але лише у 8 провадженнях детективи вбачають високу перспективність. Сума збитків у перспективних кримінальних провадженнях – 850 млн грн. ДБР розслідує 4 кримінальні провадження, за двома вже завершено слідство», – розповіла вона.

Проте, підкреслила Гришина, попри вжиті заходи, ні ТСК, ні суспільство не може констатувати зменшення рівня корупції в АТ «Укрзалізниця».

«Жоден топчиновник не притягнутий до відповідальності, жодна схема системного розкрадання майна залізниці не ліквідована! Правоохоронці повинні мати мужність визнати свою відповідальність за кричущий рівень корупції на стратегічному державному підприємстві та дати відповідь на питання, яке вже стало риторичним: чи здатні вони щось змінити?», – обурилася глава ТСК і поставила перед правоохоронцями вимогу вже до кінця року досягти видимих результатів у цьому питанні.

Як відомо, Державна аудиторська служба за три роки, з 2017 до 2020, виявила в «Укрзалізниці» фінансових порушень, зовнішніх і внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 мільярда гривень. Тільки у 2020 році корупція при закупівлі досягла 8 млрд грн. У той час членом антикорупційного комітету при Спостережній раді УЗ був Сергій Лещенко. Згодом Кабінет міністрів розірвав з ним контракт, але Міністерство інфраструктури знову подало Лещенко на посаду члена Наглядової ради, що викликало хвилю різкої критики з боку народних депутатів і громадськості.