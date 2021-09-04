Продаж землі. Фахівці виявили несподівану причину, яка може заблокувати угоду

Несплачений штраф може зупинити процедуру купівлі землі, – експерт

Елементарний штраф за порушення правил дорожнього руху, виконавче провадження хоча б на 1 гривню штрафу закриває можливість продати земельну ділянку. Про це заявив співзасновник земельної агенції Володимир Нагорний, – повідомляє АgroРolit.

«Елементарний штраф за порушення правил дорожнього руху, виконавче провадження хоча б на 1 гривню штрафу закриває можливість продати земельну ділянку. Аналогічно – і щодо купівлі землі. Це стосується і директорів підприємств: якщо ви у багатьох підприємствах є директором, то всі штрафи, які наїздили ваші працівники-водії, автоматично підтягуються до вас, і ви вже жодним чином не зможете купувати землю», – зазначив експерт.

Він додав, що, як правило, земля купується в одному місці, а продавець – в іншому місці.

«У переважній більшості випадків покупець сам і не підписує договір купівлі/продажу, а вчиняє правочин, тобто надає повноваження якомусь представнику в іншій області. Для нотаріуса, який посвідчує угоду – це також додатковий час, оскільки потрібно перевірити ці повноваження, бланки, чи є довіреність, чи вона не скасована на той момент, коли здійснюється угода. І потім до повноважень покупця потрібно отримати згоду дружини, бо майно набувається у спільну/сумісну власність подружжя чи за спільні кошти. Тому якщо у вас, наприклад, дружина не резидент країни, то потрібно укласти шлюб або у цій згоді обов’язково вказати, що це майно буде особистою власністю власне чоловіка», – розповів експерт.

З його слів, аби зробити максимально комфортною роботу із земельними операціями, слід детально вивчити слабкі місця і виправити їх.