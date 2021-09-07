На тлі Brexit британські фермери викинули 3,5 мільйона суцвіть брокколі

Дефіцит робочої сили, який трапився на тлі Brexit, змусив шотландців викидати їжу. Як пише Independent, через нестачу сільськогосподарських робітників і водіїв вантажівок довелося позбутися величезного врожаю броколі та цвітної капусти.

Представники фермерського кооперативу East of Scotland Growers (ESG) підрахували, що з моменту виходу Сполученого королівства з Євросоюзу вони викинули 3,5 мільйона суцвіть броколі та 1,9 мільйона суцвіть цвітної капусти. Глава ESG Ендрю Фейчні передбачає, що до кінця року криза лише посилиться. «Ми повинні були почати заморожувати продукцію у вихідні (4 і 5 вересня), але через брак робочих не змогли законсервувати жодного плоду», – зізнався Фейчні.

Втрати врожаю відбуваються через дефіцит збирачів врожаю та брак водіїв вантажівок для перевезення овочів на холодильні підприємства. Крім того, нестача консервованих продуктів змусила ритейлерів віддавати перевагу продуктам з коротким терміном придатності, через що переповнилися склади, і тепер ніде зберігати заморозку.

Зараз ESG не вистачає 20% співробітників, а значить, що 80%, які залишилися, змушені переробляти й отримувати додаткові гроші за екстрагодини. Ендрю Фейчні побоюється, що багато хто з робітників піде, коли досягне власних фінансових цілей.

Опитування, проведене компанією Yougov, показало, що 56% з 3,5 тисячі споживачів у Сполученому королівстві відчули дефіцит товарів на полицях супермаркетів. Найскладніше дістати необхідні продукти було жителям Шотландії – про це заявили 67% респондентів з регіону. У Великій Британії ситуація трохи краща – там нестача продовольства торкнулася 57% громадян.

На початку вересня шотландські продовольчі та фермерські організації направили листа владі Великої Британії та Шотландії з проханням вплинути на кризу робочої сили напередодні зимових свят – найнапруженішого сезону для бізнесу. Вони закликали уряди полегшити в'їзд на територію Сполученого королівства іноземним громадянам, щоб до Різдва налагодити поставки продовольства. На думку виробників, це єдина можливість швидко позбутися дефіциту робочої сили й уникнути подальшого зростання цін на їжу.

Навесні поточного року повідомлялося, як британці почали відчувати наслідки Brexit. Зокрема, показники експорту товарів з Великої Британії в країни Європейського союзу знизилися в січні на 40,7% внаслідок завершення перехідного періоду після Brexit 31 грудня 2020 року.