Трамп пригрозив Франції санкціями через «дурниці Макрона»



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Еммануель Макрон і Дональд Трамп

Невдоволення глави Білого дому викликало те, що Франція ввела податок на цифрові компанії

Президент США Дональд Трамп звернувся до свого французького колеги Еммануеля Макрона та пригрозив ввести санкції проти Франції.

Невдоволення глави Білого дому викликало те, що Франція ввела податок на цифрові компанії.

«Франція тільки що ввела цифрові податки на наші великі американські технологічні компанії. Якщо хтось і може це робити, то тільки та країна, де ці компанії знаходяться - США. Ми анонсуємо найближчим часом нашу відповідь на дурниці Макрона. Я завжди говорив, що американське вино краще за французьке!», - заявив Трамп.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 липня 2019 р.

До слова, нещодавно Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини президента Венесуели Ніколаса Мадуро.