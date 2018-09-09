Трамп закликав Apple виробляти свою продукцію в США, а не в Китаї



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CEO Apple Тім Кук (справа)

Ціни на продукцію Apple можуть збільшитися через можливі тарифи на китайський імпорт

Президент США Дональд Трамп закликав американський технологічний гігант Apple будувати заводи в Америці, якщо компанія хоче уникнути можливого третього раунду тарифів на імпорт з Китаю.

Apple висловлює сильну заклопотаність щодо тарифів. Як вказує компанія, вони завдадуть удар по широкому колу виробів, вироблених в Китаї, включаючи Apple Watch і смарт-колонки.

У суботу Трамп повідомив, що ціни на продукцію Apple можуть збільшитися через великі тарифи, які його адміністрація, можливо, накладе на китайські товари.

Трамп висловив думку про те, щоб компанія Apple займалася виробництвом не в Китаї, а в США.

Нагадаємо, Трамп похвалив екс-президента США Барака Обаму за хороший виступ, під який добре засинати.

Джерело: NHK