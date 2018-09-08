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    У світі

    Трамп похвалив Обаму за хороший виступ, під який добре засинати

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    Трамп похвалив Обаму за хороший виступ, під який добре засинати

    Обама розкритикував Трампа, а той заявив, що заснув

    Президент США Дональд Трамп заявив, що не зміг додивитися виступ колишнього американського лідера Барака Обами, тому що заснув.

    Про це повідомляє The Hill.

    «Мені шкода. Я дивився виступ, але заснув. Він був дуже хороший - дуже хороший, щоб засинати під нього», — сказав Трамп.

    Він також додав, що перемога демократів на виборах у 2016 року призвела б до спаду ВВП США.

    Трамп підкреслив, що Обама спробував взяти на себе заслуги, за «відновлення» США.

    Під час виступу в університеті Іллінойса, Обама розкритикував Трампа і закликав американців не голосувати за республіканців на проміжних виборах у листопаді.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав анексію Криму катастрофою свого попередника Барака Обами, зазначивши, що це одна з проблем, які перейшли йому у спадок і які він намагається залагодити.

    Джерело: Європейська правда

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