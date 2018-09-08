Трамп похвалив Обаму за хороший виступ, під який добре засинати



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Обама розкритикував Трампа, а той заявив, що заснув

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зміг додивитися виступ колишнього американського лідера Барака Обами, тому що заснув.

Про це повідомляє The Hill.

«Мені шкода. Я дивився виступ, але заснув. Він був дуже хороший - дуже хороший, щоб засинати під нього», — сказав Трамп.

Він також додав, що перемога демократів на виборах у 2016 року призвела б до спаду ВВП США.

Трамп підкреслив, що Обама спробував взяти на себе заслуги, за «відновлення» США.

Під час виступу в університеті Іллінойса, Обама розкритикував Трампа і закликав американців не голосувати за республіканців на проміжних виборах у листопаді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав анексію Криму катастрофою свого попередника Барака Обами, зазначивши, що це одна з проблем, які перейшли йому у спадок і які він намагається залагодити.

Джерело: Європейська правда