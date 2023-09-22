Справа Коломойського: екскерівник столичної філії Приватбанку отримав підозру

Екскерівнику Київської філії Приватбанку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Слідство вважає, що екскерівник Київської філії входив до організованої групи, яку Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру оголосили колишньому керівникові столичної філії Приватбанку, що раніше належав підсудному мільярдерові Ігорю Коломойському. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Слідство стверджує, що посадовець банку входив до організованої групи, яку Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

Колишньому керівникові столичної філії Приватбанку повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 – незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;

ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Максимальна санкція статей передбачає 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі фігурантові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмір 1,61 млн грн для колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій Приватбанку Надії Конопкіної, яку НАБУ підозрює у причетності до справи олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн коштів банку.