Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Коломойського: екскерівник столичної філії Приватбанку отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа Коломойського: екскерівник столичної філії Приватбанку отримав підозру
Екскерівнику Київської філії Приватбанку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото з відкритих джерел

Слідство вважає, що екскерівник Київської філії входив до організованої групи, яку Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру оголосили колишньому керівникові столичної філії Приватбанку, що раніше належав підсудному мільярдерові Ігорю Коломойському. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство стверджує, що посадовець банку входив до організованої групи, яку Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

Колишньому керівникові столичної філії Приватбанку повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 – незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;
  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Максимальна санкція статей передбачає 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі фігурантові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмір 1,61 млн грн для колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій Приватбанку Надії Конопкіної, яку НАБУ підозрює у причетності до справи олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн коштів банку.

Теги: Приватбанк СБУ Бюро економічної безпеки України Ігор Коломойський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці наклали арешт на активи Коломойського
Правоохоронці наклали арешт на активи Коломойського
8 вересня, 17:38
Наразі встановлюються збитки завдані підпільним виробництвом спирту
Крали через врізку в трубі: БЕБ викрило оборудки працівників спиртзаводу
6 вересня, 15:05
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському
Епоху олігархів нарешті завершено?
4 вересня, 11:54
Коломойський заборонив знімати судове засідання
Коломойський обрав для лави підсудних синьо-жовте вбрання: фоторепортаж
2 вересня, 20:15
Регламентні роботи банк проводить у нічний час
Приват24 тимчасово припинить роботу, в банку пояснили причину
2 вересня, 19:59
Спецпризначенці за лічені хвилини виконали реанімаційні заходи
Спецпризначенці СБУ врятували чоловіка, у якого внаслідок ДТП зупинилося серце (відео)
30 серпня, 20:24
Віола фон Крамон: Пропозиція Зеленського не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій як НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ
Європарламент розкритикував пропозицію Зеленського прирівняти корупцію до держзради
30 серпня, 19:12
Український безпілотник PD-2
Нічна «бавовна» у Криму була операцією СБУ: десятки ліквідованих окупантів
25 серпня, 22:24
Бізнесмен із Запоріжжя постачав зерно до РФ з окупованої території України
Агропідприємець із Запоріжжя допомагав вивозити зерно до РФ
25 серпня, 18:54

Кримінал

Справа Коломойського: екскерівник столичної філії Приватбанку отримав підозру
Справа Коломойського: екскерівник столичної філії Приватбанку отримав підозру
НАЗК виявило активи на 4,4 млн грн у самбірського воєнкома, що катував чоловіка
НАЗК виявило активи на 4,4 млн грн у самбірського воєнкома, що катував чоловіка
ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах
ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах
У військкоматі Львівської області викрито корупційну схему
У військкоматі Львівської області викрито корупційну схему
Катування чоловіка у Самборі: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцям
Катування чоловіка у Самборі: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцям
Колишньому керівнику «облгазу Фірташа» обрано запобіжний захід
Колишньому керівнику «облгазу Фірташа» обрано запобіжний захід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні
32K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
20K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
19K
Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно
9392
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5988
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації

Новини

На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Вчора, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту