Підвищення втричі тарифів на залізниці обернеться зупинкою вантажних перевезень, - нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Володимир Гусак вважає, що ні про яке підвищення тарифів зараз мова йти не може

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» в три рази призведе до повної втрати вантажних перевезень державною компанією. Таку думку МінПрому висловив член парламентського комітету з питань транспорту Володимир Гусак, коментуючи заяву фінансового директора УЗ Андрія Рязанцева про рівень «економічно справедливого тарифу» на перевезення вантажів.

«Якщо «Укрзалізниця» хоче підвищити тариф в три рази, вона просто втратить всі вантажні перевезення, і тоді у компанії взагалі не буде ніяких доходів», - сказав Гусак.

Нардеп підкреслив, що останні заяви Рязанцева не мають під собою достатнього обгрунтування і викликають лише подив. «Безумовно, хотілося б глянути на розрахунки і економічні показники по «Укрзалізниці», але виходячи з уже досить довгого досвіду взаємодії з УЗ, з цим у залізниці виникають проблеми. Як правило, всі надані розрахунки і обґрунтування не витримують критики і мають дуже багато нестиковок, - зазначив він. - Найчастіше від того, з якою метою «Укрзалізниця» намагається досягти, а як правило - це підвищення тарифів, розрахункові цифри і показники по одному і тому ж питанню, що надаються в різний час, можуть істотно відрізнятися».

«Виходячи з нашого досвіду і нашого розуміння ситуації в «Укрзалізниці» і в економіці України в цілому, безумовно, ні про яке підвищення тарифів зараз мова йти не може», - підкреслив Гусак.

Він зазначив, що за даними самої «Укрзалізниці», її вантажні перевезення є прибутковими і рентабельними, і у держкомпанії є необхідні кошти для оновлення рухомого складу після всіх підвищень тарифів на перевезення вантажів за останній час. «Фактично тариф за останній час підвищився на 50-60%», - нагадав нардеп.

«Професіоналізм людей, які працюють у фінансовій службі «Укрзалізниці», викликає великі сумніви. Наприклад, недавно Рязанцев заявив про збитковість експортних перевезень залізної руди. Я направив запит з проханням УЗ надати докладні розшифровки прибутковості і збитковості перевезень з різних видів вантажів, і сподіваюся, що, коли будуть отримані відповіді, це дасть досить чітку картину. І «Укрзалізниця» сама відкоригує твердження про збитковість експортних перевезень залізної руди», - упевнений Гусак.

Нагадаємо, вчора Рязанцев заявив, що рівень економічно справедливого тарифу на перевезення вантажів залізничним транспортом повинен бути в три рази більше діючого. Фіндиректор «Укрзалізниці» стверджує, що без підвищення тарифів неможливо очікувати суттєвих позитивних змін у розвитку залізничних перевезень.

Варто відзначити, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв про необхідність враховувати стан економіки країни при намірі підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею. На думку прем'єра, «Укрзалізниця» повинна разом з бізнесом знайти збалансоване рішення з цього питання.

На думку промислових асоціацій, безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів «Укрзалізниці» коштувало української промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн. додатково. А остання ініціатива УЗ щодо уніфікації тарифів на порожні вагони обернеться для промисловців додатковими витратами в обсязі 5,3 млрд грн. щорічно.