«Центр Разумкова» зафіксував позитивну динаміку приросту газовидобутку «Нафтогазом»

У 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком

«Нафтогаз» вже закачав у підземні сховища газу понад 13 млрд кубометрів блакитного палив

Компанія «Нафтогаз України» працює над накопиченням газу для проходження зими та вже збільшила видобуток блакитного палива на 6%. Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

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«Треба відмітити дуже позитивну динаміку нарощення видобутку компанії НАК «Нафтогаз» – на 6% в цьому році наростили видобуток», – сказав він.

Омельченко наголосив, що «Нафтогаз» вже закачав у підземні сховища газу понад 13 млрд кубометрів блакитного палива.

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Нагадаємо, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.