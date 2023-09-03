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«Нафтогаз» виділив понад 100 млн грн на закупівлю 50 БТРів

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Нафтогаз» виділив понад 100 млн грн на закупівлю 50 БТРів
Українські енергокомпанії придбали для прикордонників 50 БТР M113
Ілюстративне фото: АрміяІнформ

«Нафтогаз» долучився до закупівлі БТРів для загону «Сталевий кордон»

23 підприємства паливно-енергетичного комплексу України зробили грошові внески, щоб допомогти Державній прикордонній службі у закупівлі бронетехніки для захисту державного кордону. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики. 

Зазначається, що до збору коштів долучилися, зокрема, компанії атомної, нафтогазової, електроенергетичної та вугільної галузей, а також компанії операторів системи розподілу та газотранспортної системи.

«На суми у понад 100 млн гривень допомогли компанії НАК «Нафтогаз України», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Укрнафта», Оператор ГТС України», – наголосили в повідомленні Міністерства.

Також оператор атомних електростанцій «Енергоатом» зробив внесок у розмірі 300 млн грн. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко подякував енергетикам за допомогу із закупівлею техніки, яка вже бере участь у боротьбі з ворогом у Харківській і Луганській областях.

Раніше «Нафтогаз» передав флоту Військово-Морських Сил Збройних Сил України два буксири-швартувальники.

Теги: Нафтогаз України Укрнафта Енергоатом Укргідроенерго війна

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