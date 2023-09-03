«Нафтогаз» виділив понад 100 млн грн на закупівлю 50 БТРів
«Нафтогаз» долучився до закупівлі БТРів для загону «Сталевий кордон»
23 підприємства паливно-енергетичного комплексу України зробили грошові внески, щоб допомогти Державній прикордонній службі у закупівлі бронетехніки для захисту державного кордону. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.
Зазначається, що до збору коштів долучилися, зокрема, компанії атомної, нафтогазової, електроенергетичної та вугільної галузей, а також компанії операторів системи розподілу та газотранспортної системи.
«На суми у понад 100 млн гривень допомогли компанії НАК «Нафтогаз України», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Укрнафта», Оператор ГТС України», – наголосили в повідомленні Міністерства.
Також оператор атомних електростанцій «Енергоатом» зробив внесок у розмірі 300 млн грн. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко подякував енергетикам за допомогу із закупівлею техніки, яка вже бере участь у боротьбі з ворогом у Харківській і Луганській областях.
Раніше «Нафтогаз» передав флоту Військово-Морських Сил Збройних Сил України два буксири-швартувальники.
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