Взимку прайс-кепи можуть заважати імпорту електроенергії в години дефіциту – НКРЕКП

НКРЕКП розробило проєкт постанови Кабміну, якою передбачено надання імпортером електроенергії оператору системи передачі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує схвалити постанову для створення додаткових стимулів для імпорту електроенергії взимку. Про це свідчать матеріали до наступного засідання Регулятора.

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В НКРЕКП пояснили, що наступного опалювального сезону середні ціни на електричну енергію на ринку «на добу наперед» (РДН) в сусідніх країнах Євросоюзу можуть перевищувати рівень встановлених на сьогодні максимальних граничних цін на РДН в Україні.

«З метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії за напрямом забезпечення балансової надійності виникає необхідність у створенні додаткових стимулів для здійснення імпорту з метою зниження дефіциту електричної енергії», – йдеться в матеріалах Регулятора.

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НКРЕКП розробило проєкт постанови Кабміну, якою передбачено надання імпортером електроенергії оператору системи передачі (ОСП) «Укренерго» послуг із забезпечення балансової надійності та відповідне прийняття та оплата таких послуг ОСП. Зазначається, що ці спеціальні обов'язки будуть покладені на імпортерів виключно на час дії воєнного стану.

Також Регулятор планує затвердити цінові обмеження на енергоринку. Верхній прайс-кеп на РДН та внутрішньодобовому ринку з 00:00 до 07:00 та з 23.00 до 24.00 буде встановлений на рівні 3 тис. грн/МВт-г та на рівні 5,6 тис. грн/МВт-г з 07:00 до 19:00. Для годин максимального навантаження з 19.00 до 23.00 прайс-кеп складе 7,2 тис. грн/МВт-г. Мінімальна гранична ціна буде встановлена на рівні 10 грн/МВт-г.

На балансуючому ринку: максимальна гранична ціна складе 125% від ціни РДН.

Нагадаємо, через цінові обмеження «Укренерго» довелося витратити до 6 млн євро на аварійну допомогу у серпні.