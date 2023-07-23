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Європейський рівень прайс-кепів мінімізує кількість можливих відключень світла – «Центр Разумкова»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Європейський рівень прайс-кепів мінімізує кількість можливих відключень світла – «Центр Разумкова»
У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед»
фото з відкритих джерел

За нинішніх умов ніхто не захоче експортувати електроенергію в Україну, коли нам це буде потрібно

Приведення цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) до європейського рівня дозволить мінімізувати кількість відключень електроенергії взимку та забезпечить сталий імпорт електроенергії.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Для того, щоб повністю задовольнити наші потреби, щоб не було планових відключень чи щоб вони були мінімізовані, для цього необхідно мабуть ще змінити прайс-кепи до європейського рівня», – сказав він.

Омельченко пояснив, що рівень встановлених 1 липня прайс-кепів зараз дозволяє ринку нормально працювати. Проте взимку, коли ціни в Європі зростуть, складеться ситуація, що через різницю цін український ринок електроенергії не буде вигідним з комерційної точки зору.

Він додав, що за таких умов ніхто не захоче експортувати електроенергію в Україну, коли нам це буде потрібно.

Також перегляд цінових обмежень дозволить краще підготувати енергосистему до зими.

«Велика роль в цьому за НКРЕКП, якщо вона ці мої рекомендації врахує і у нас з’явиться в енергетиці більше ліквідності, то енергетики зможуть відповідно провести більше ремонтних робіт, закупити палива, накопичити відповідні аварійні запаси і увійти в зиму набагато легше, ніж минулого сезону», – наголосив Омельченко.

Нагадаємо, в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту. 

У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Теги: НКРЕКП імпорт ринок електроенергія

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