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Німеччина збільшує допомогу Україні та збудує вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні – Бербок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина збільшує допомогу Україні та збудує вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні – Бербок
фото: пресслужба МЗС

Анналена Бербок: «Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу в обсязі 20 млн євро» 

Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на 20 млн євро та планує будувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу в обсязі 20 млн євро, що означає, що лише цього року наша гуманітарна допомога сягає 380 млн євро. Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російської агресії економічно, зброєю і гуманітарно. З 22 млрд (євро) Німеччина є другим донором України у світі», – зазначила Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини також оголосила, що Німеччина будуватиме вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні відчуження.

Міністерка Німеччини  висловила переконання, що влітку було менше атак Росії на інфраструктуру України, тому що РФ зберігає ракети на зиму – «ту пору, коли буде більш болісно».

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову прибула до України. Це вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Теги: Німеччина міністр гуманітарна допомога Анналена Бербок

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