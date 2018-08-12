Турецька турфірма задумала скасувати систему «все включено»



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У Туреччині хочуть запропонувати туристам більше розваг

Система «все включено» не виправдовує очікувань сфери туризму. Про це заявив керівник турецької групи туркомпаній Limak Каан Кавалоглу.

«Туристи не хочуть виходити за стіни готелів. Дію даної системи потрібно обмежити, створити можливості для відвідування не тільки історичних і культурних пам'яток Туреччини, а й різного роду тематичних парків розваг. Потрібно дати туристам можливість побачити те, чого вони більше ніде не побачать», - зазначив він.

Раніше Кавалоглу заявив про те, що Туреччина незабаром може підвищити планку доходів від туризму до рівня в 50 мільярдів доларів, що стане гарною підмогою для зусиль по зниженню дефіциту поточного рахунку країни.

Зазначимо, національна валюта Туреччини продовжує падіння. Так в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар. Тим самим турецька грошова одиниця втратила іще 8%.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг США, що політика Вашингтона може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

Джерело: Анадолу