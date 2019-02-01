У 2018 році «Харківгаз» зафіксував 3,5 тис. випадків незаконного використання газу



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Крадії газу мають оплатити 10 млн грн нарахованих збитків

Протягом 2018 року ПАТ «Харківгаз» зафіксував 3,5 тис. випадків несанкціонованого використання газу. З них - понад 960 шляхом втручання в роботу газового лічильника. За фактами незаконного використання державного енергоресурсу крадії мають оплатити 10 млн грн нарахованих збитків.

«В 2018 році кількість випадків крадіжок газу через втручання в роботу лічильника зросла на 58%. Минулого року споживачам, які втрутились в роботу лічильника для зменшення показань до сплати нараховувалась тільки вартість експертизи (близько 3 тис. грн). Цього року махінації з лічильниками коштуватимуть в десятки раз більше», - зазначила директор комерційний ПАТ «Харківгаз» Ірина Лістова.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю представників служб ПАТ «Харківгаз», державного метрологічного підприємства «Укрметртестандарт». Споживач, за власним бажанням, може бути присутнім при проведенні експертизи свого приладу обліку.

Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, вартість експертизи не нараховується до сплати споживачу. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

В грудні 2018 р. НКРЕКП було внесено зміни до Кодексу ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться оплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто не залежно від того чи прострочений термін повірки лічильника споживача, крадії мають оплатити вартість експертизи – понад 3 тис. грн та збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується у кожному випадку окремо та в середньому перевищує 50 тис. грн.