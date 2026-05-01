У березні державний борг України зріс на десятки мільярдів гривень

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Зменшення боргу в доларовому еквіваленті при зростанні у гривневому еквіваленті пояснюється впливом валютного фактора
Державний зовнішній борг збільшився на 28,16 млрд грн до 6 959,18 млрд грн

Станом на 31 березня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України склала 9,23 трлн грн ($210,82 млрд). Показник у гривневому еквіваленті зріс на 21,83 млрд грн, проте в доларах зменшився на $2,36 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Різниця пояснюється переоцінкою валютної складової через зміну курсів та погашенням частини зобов’язань. «Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів та зваженій борговій політиці уряду Міністерство фінансів забезпечує зниження вартості обслуговування боргу, посилюючи фінансову стійкість держави», – йдеться в заяві.

Розподіл заборгованості:

  • державний зовнішній борг – 6,96 трлн грн ($158,9 млрд), що становить 75,37% від загальної суми;
  • державний внутрішній борг – 2,01 трлн грн ($45,98 млрд) або 21,8%;
  • гарантований державою борг – 259,96 млрд грн ($5,94 млрд) або 2,82%.

У структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,4%. Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому – 9,2%, тоді як позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 3,6%.

На кінець березня 2026 року середньозважена ставка за державним боргом зафіксована на рівні 4,52%. Цей показник демонструє зниження порівняно з лютим 2026 року, коли ставка була 4,53%. У річному вимірі падіння вартості запозичень є ще суттєвішим, оскільки у березні 2025 року ставка становила 6,2%.

Показники середньозваженого строку до погашення також зазнали змін:

  • на кінець березня 2026 року термін становить 13,07 року;
  • у лютому 2026 року цей показник складав 13,23 року;
  • у лютому 2025 року строк до погашення був рівний 11,7 року.

У валютній структурі державного та гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро – 44,08%, далі – долар (22,74%) і гривня (20,94%). Частки спеціальних прав запозичення становлять 9,12%, інших валют – 3,12%.

Протягом березня проведено 11 аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що дозволило залучити до бюджету 20,3 млрд грн. Також проведено один «switch-аукціон» на 8,37 млрд грн для зменшення короткострокового навантаження на бюджет.

Нагадаємо, Україна отримала чергову суттєву підтримку від міжнародних партнерів. Міністерство фінансів офіційно погодило з групою офіційних кредиторів із країн G7 та Паризького клубу перенесення термінів виплат за державним боргом.

До слова, Міністерство фінансів розіслало відомствам листи з вимогою переглянути та максимально обмежити видатки через критичний рівень дефіциту та невизначеність із західною допомогою.

