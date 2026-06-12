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Недофінансування системного оператора загрожує стабільності енергосистеми – голова Асоціації сонячної енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Недофінансування системного оператора загрожує стабільності енергосистеми – голова Асоціації сонячної енергетики
Недостатнє фінансування не скасовує витрат оператора, а лише трансформує їх у нові борги та дефіцит ресурсів, зазначає експерт
фото: depositphotos.com

Фінансові проблеми системного оператора можуть вдарити по всій енергосистемі – Соколовський

Недостатнє фінансування НЕК «Укренерго» створює ризики для роботи всієї Об’єднаної енергосистеми України, а не лише для окремої компанії. Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

За його словами, оператор системи передачі виконує критично важливі функції для стабільної роботи енергосистеми, тому дефіцит коштів безпосередньо впливає на надійність енергопостачання.

«Це однозначно питання надійності всієї енергосистеми, а не фінансового стану окремої компанії», – наголосив Соколовський.

Він зазначив, що недостатнє фінансування не скасовує витрат оператора, а лише трансформує їх у нові борги та дефіцит ресурсів.

За словами експерта, у такому разі під загрозою можуть опинитися закупівля електроенергії для покриття технологічних втрат, виконання диспетчерських функцій, балансування системи та своєчасні розрахунки між учасниками ринку.

«Недостатній тариф не скасовує реальні витрати – він перетворює їх на борги та дефіцит», – підкреслив він.

Соколовський також попередив, що в умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру скорочення фінансових можливостей оператора означатиме менше ресурсів для ремонтів і відновлення пошкоджених об’єктів.

На його думку, проблему слід розглядати не як питання корпоративних фінансів, а як один із елементів енергетичної безпеки держави.

«У воєнних умовах, коли система і так працює на межі через дефіцит маневрових потужностей та постійні атаки, недофінансування оператора системи передач – це не локальна проблема, а прямий ризик для стабільності енергопостачання по всій країні», – вважає Соколовський.

Нагадаємо, НКРЕКП пропонує підвищити тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 742,91 грн/МВт·год до 903,53 грн/МВт·год з 1 липня 2026 року.⁩

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Теги: НКРЕКП фінансування Укренерго енергетика тарифи

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Економіка

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