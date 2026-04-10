Загроза держбюджету: Мінфін вимагає від відомств терміново скоротити видатки

Лариса Голуб
Затримка фінансування з боку Європейського Союзу змушує владу шукати радикальні рішення
Уряд України розпочинає підготовку до секвестру державного бюджету на 2026 рік

Міністерство фінансів розіслало відомствам листи з вимогою переглянути та максимально обмежити видатки через критичний рівень дефіциту та невизначеність із західною допомогою. Про тривожну ситуацію в державних фінансах повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, інформує «Главком».

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу», уряд готує секвестр бюджету. Затримка фінансування з боку Європейського Союзу змушує владу шукати радикальні рішення для збалансування бюджету вже сьогодні.

Секвестр бюджету – це пропорційне скорочення видатків держави за всіма статтями (крім захищених, наприклад, зарплат чи пенсій) до кінця поточного фінансового року. Це вимушений антикризовий захід, який застосовують при значному дефіциті бюджету або падінні доходів, щоб збалансувати фінанси. 

Згідно з даними, які оприлюднила депутатка, ситуація з головним кошторисом країни виглядає наступним чином:

  • Рекордний дефіцит: У держбюджеті на 2026 рік закладено дірку в розмірі 1,9 трлн грн, що становить 18,5% ВВП.
  • Затримка допомоги ЄС: Станом на зараз країни-члени Євросоюзу намагаються досягти внутрішньої згоди, щоб розблокувати пакет фінансової підтримки, який є критично важливим для покриття бюджетного розриву.
  • Вимога Мінфіну: Усі державні відомства мають надати пропозиції щодо скорочення своїх бюджетів, оскільки терміни надходження коштів від міжнародних партнерів залишаються невизначеними.
«Главком» писав, що парламент продовжив дію військового збору та зробив перший крок до оподаткування «Уклону» та «Глово».

Також лідерка «Батьківщини» зазначила, що на кожного громадянина України, який купує будь-який товар, буде накладений податок 5%. Зрештою, «за» нове податкове навантаження проголосували 234 нардепи.

