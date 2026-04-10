Загроза держбюджету: Мінфін вимагає від відомств терміново скоротити видатки
Уряд України розпочинає підготовку до секвестру державного бюджету на 2026 рік
Міністерство фінансів розіслало відомствам листи з вимогою переглянути та максимально обмежити видатки через критичний рівень дефіциту та невизначеність із західною допомогою. Про тривожну ситуацію в державних фінансах повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, інформує «Главком».
За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу», уряд готує секвестр бюджету. Затримка фінансування з боку Європейського Союзу змушує владу шукати радикальні рішення для збалансування бюджету вже сьогодні.
Згідно з даними, які оприлюднила депутатка, ситуація з головним кошторисом країни виглядає наступним чином:
- Рекордний дефіцит: У держбюджеті на 2026 рік закладено дірку в розмірі 1,9 трлн грн, що становить 18,5% ВВП.
- Затримка допомоги ЄС: Станом на зараз країни-члени Євросоюзу намагаються досягти внутрішньої згоди, щоб розблокувати пакет фінансової підтримки, який є критично важливим для покриття бюджетного розриву.
- Вимога Мінфіну: Усі державні відомства мають надати пропозиції щодо скорочення своїх бюджетів, оскільки терміни надходження коштів від міжнародних партнерів залишаються невизначеними.
