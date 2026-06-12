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«Укрзалізниця» має провести аудит та обґрунтувати необхідність підвищення вантажних тарифів – економіст

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укрзалізниця» має провести аудит та обґрунтувати необхідність підвищення вантажних тарифів – економіст
Після початку повномасштабної війни «Укрзалізниця» зіткнулася з новими викликами
фото: depositphotos.com

Залізниця залишається одним із ключових елементів логістики для українського бізнесу, звертає увагу економіст 

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» має ґрунтуватися на комплексному аудиті компанії та чіткій державній політиці у сфері залізничних перевезень. Без такого аналізу складно оцінити економічну обґрунтованість запропонованих змін, каже економіст Андрій Новак.

Коментуючи ініціативу «Укрзалізниці» щодо перегляду вартості вантажних перевезень, Новак зазначив, що насамперед необхідно отримати детальне економічне обґрунтування такого кроку.

«Потрібно розуміти, чому пропонується саме такий рівень коригування тарифів. Для цього необхідно бачити фінансові показники компанії та оцінити реальний стан її діяльності», – наголосив він.

На думку економіста, ключовим інструментом для ухвалення подальших рішень має стати комплексний аудит «Укрзалізниці», який дозволить оцінити фінансові результати вантажних і пасажирських перевезень, ефективність роботи виробничих підрозділів та вплив воєнних факторів на діяльність компанії.

За словами Новака, після початку повномасштабної війни «Укрзалізниця» зіткнулася з новими викликами: руйнуванням інфраструктури, зміною логістичних маршрутів, додатковими витратами на відновлення пошкоджених об'єктів та забезпечення безперебійної роботи перевезень. Але питання тарифів не можна розглядати окремо від державної транспортної політики.

«Держава має визначити, наскільки вона готова підтримувати пасажирські або вантажні перевезення. Після цього можна говорити про економічно обґрунтований рівень тарифів», – пояснив Новак.

Економіст також звернув увагу, що нині залізниця залишається одним із ключових елементів логістики для українського бізнесу через обмеження морських перевезень та повне припинення авіасполучення. Тому будь-які рішення щодо тарифної політики мають враховувати їхній вплив на конкурентоспроможність підприємств та економіку загалом.

Окремо Новак наголосив на необхідності продовження реформ у залізничній галузі та підвищення ефективності управління.

«Щоб ухвалювати зважені рішення, потрібно спочатку чітко розуміти економіку самої «Укрзалізниці» та бачити державну політику щодо розвитку перевезень», – підсумував він.

Раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до уряду із закликом утриматися від підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниця» у 2026 році. У галузі попереджають: таке рішення може призвести до скорочення виробництва та робочих місць, втрати валютної виручки та зменшення податків.

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Теги: Укрзалізниця залізниця перевезення аудит тарифи

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