Гроссі оцінив ситуацію на українських АЕС після останніх ворожих прильотів

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії заявив про удари біля Чорнобиля та блекаут на ЗАЕС



Ситуація на українських атомних електростанціях залишається «надзвичайно складною». Про це у понеділок, 8 червня, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час засідання Ради керуючих агентства у Відні, інформує «Главком».

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії наголосив на низці критичних інцидентів, що сталися останнім часом через бойові дії.

За словами Гроссі, російський безпілотник атакував сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване за кілька кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції. Внаслідок цього інциденту частина будівлі приймання палива зазнала «значних структурних пошкоджень».

«Атака на об’єкт з великою кількістю ядерних матеріалів є надзвичайно небезпечною. Це не повинно статися», – наголосив Гроссі, додавши, що відпрацьоване паливо зберігається у контейнерах лише за кількасот метрів від місця влучання.

Найбільше занепокоєння агентства наразі викликає стан зовнішнього електропостачання на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Нещодавно станція пережила вже 18-й повний блекаут від початку повномасштабної війни.

Тривалість відключення: ЗАЕС залишалася без зовнішнього живлення протягом 15 годин, що стало одним із найтриваліших інцидентів.

ЗАЕС залишалася без зовнішнього живлення протягом 15 годин, що стало одним із найтриваліших інцидентів. Заходи безпеки: для охолодження шести зупинених реакторів персоналу довелося задіяти аварійні дизельні генератори. Зовнішнє живлення вдалося відновити лише вранці у суботу, шостого червня.

Гроссі нагадав, що після березневих обстрілів ЗАЕС уже кілька місяців працює лише на одній резервній лінії електропередачі.

Запорізька АЕС (ЗАЕС) – це найбільша атомна електростанція в Європі (має 6 енергоблоків загальною потужністю 6 ГВт), яка з березня 2022 року перебуває під російською окупацією і наразі не виробляє електроенергію.

У п’ятницю, п'ятого червня, між Україною та Росією було укладено вже шосту локальну угоду про припинення вогню, яка має дозволити відновити основну лінію «Дніпровська». Гроссі підкреслив, що без відновлення цієї лінії ситуація навколо ядерної безпеки станції залишатиметься вкрай нестабільною.

«Главком» писав, що 6 червня відновлено зовнішнє електропостачання на Запорізькій АЕС після одного з найтриваліших блекаутів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі додав, що це було 18-те відключення зовнішнього електропостачання під час війни і одне з найтриваліших.

Нагадаємо, поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності тимчасове локальне припинення вогню, організоване МАГАТЕ. Воно дозволило провести критично важливий ремонт лінії електропередач, від якої залежить безпечна робота найбільшої атомної станції Європи.