Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені двом областям України

Національний банк України розширив тематичну серію обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом»

Починаючи з 12 червня 2026 року, Національний банк України ввів в обіг дві нові монети, які символізують єдність країни та вшановують мужність жителів Миколаївської та Одеської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

За словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, південні регіони відіграють стратегічну роль у захисті та економічній стабільності держави під час війни.

«Миколаївщина та Одещина – південні рубежі України, що стали символом стійкості, сили духу та боротьби за свободу. Це надійний форпост, що зберігає економічну життєздатність нашої країни та її зв’язок зі світом. Нові обігові пам’ятні монети – наш вияв вдячності жителям Миколаївської та Одеської областей за їхню згуртованість і віру в Україну», – наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

«Ми сильні. Ми разом» – це масштабна тематична серія обігових пам'ятних монет номіналом 10 грн, яку Національний банк України започаткував 1 грудня 2025 року. Головна ідея серії – продемонструвати адміністративно-територіальний устрій, єдність та неподільність України, а також висловити вдячність мешканцям регіонів за їхню мужність і стійкість у боротьбі проти російської агресії.

Дизайн монет

Монети «Ми сильні. Ми разом. Миколаївська область» та «Ми сильні. Ми разом. Одеська область» мають номінал 10 грн, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс обох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

обох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України. Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені.

Обіг та реалізація монет

Монети є обіговими, тобто ними можна вільно розраховуватися у торговельних мережах або отримувати їх на решту.

Національний банк поступово видаватиме такі обігові пам’ятні монети банкам та компаніям для подальшої їх видачі клієнтам. Вони прийматимуться від клієнтів за номіналом 10 грн.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.

«Главком» писав, що Міністерство фінансів США представило дизайн колекційної однодоларової монети із зображенням Дональда Трампа, яку планують випустити на честь 250-річчя незалежності США наступного року. Закон, ухвалений Конгресом у 2020 році, дозволяє Міністру фінансів випустити монету номіналом 1 долар до 2026 року, присвячену святкуванню 250-річчя незалежності США.