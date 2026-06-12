Реформа балансуючого ринку є одним із пріоритетів енергетичних реформ – Шмигаль

Уряд працює над реформою балансуючого ринку для залучення інвестицій – міністр енергетики

Реформа балансуючого ринку електроенергії залишається одним із ключових напрямів трансформації енергетичного сектору України. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з представниками Світового банку.

За його словами, питання реформування балансуючого ринку було окремо винесене до переліку пріоритетів під час обговорення майбутнього розвитку енергетики та залучення інвестицій у сектор.

«Особливу увагу приділили питанню реформ в енергосекторі як передумові для залучення інвестицій. Пріоритети – реформа балансуючого ринку, корпоратизації та тарифної політики», – зазначив Шмигаль.

Міністр наголосив, що уряд продовжує працювати над системними змінами, які мають підвищити фінансову стійкість енергетичного сектору та створити зрозумілі правила для інвесторів.

«Активно працюємо за всіма напрямками на рівні Уряду України», – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, за підрахунками експертів заборгованість на балансуючому ринку уже вимірюється десятками мільярдів гривень: НЕК «Укренерго» заборгувала учасникам ринку понад 30,9 млрд грн, тоді як борг учасників ринку перед компанією перевищив 46,3 млрд грн.