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Курс валют 10 червня 2026: долар стрімко здорожчав

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Курс валют 10 червня 2026: долар стрімко здорожчав
Національний банк оновив офіційний курс валют на 10 червня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,84, а євро – 51,90 грн

 

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 10 червня 2026 року. Порівняно з вівторком, за курсом НБУ 9 червня, долар та інші валюти піднялися у ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,84, євро – 51,90 грн, польського злотого – 12,25 грн.

Курс валют станом на 10 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,8437 51,8976 60,1085 12,2480 56,3646
Ощадбанк
 44,70 / 45,15 51,70 / 52,30 - - -
Приватбанк
 44,70 / 45,24 51,73 / 52,35 59,90 / 60,97 12,20 / 12,28 -
ПУМБ
  44,60 / 45,20 51,60 / 52,30 59,10 / 60,50 12,00 / 12,30 -
monobank
 44,71 / 45,21 51,74 / 52,34 - - -
Райффайзен
 44,80 / 45,24 51,60 / 52,40 58,00 / 61,50 11,60 / 12,60 53,80 / 57,70
OTP Bank
 44,10 / 44,90 51,15 / 52,15 - - 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 44,63 / 45,04 51,55 / 52,34 59,10 / 60,90 - 55,30 / 57,00
* курс валют станом на 09:10 10 червня 2026 року

Найбільше зростання за тиждень щодо гривні продемонстрували американський долар та британський фунт стерлінгів. Євро та польський злотий також подорожчали, хоч і менш стрімко. Єдиною валютою серед перелічених, яка за тиждень втратила в ціні відносно гривні, став швейцарський франк.

Долар США продемонстрував найактивніший рух вгору за цей тиждень. Курс зріс одразу на 50 копійок, впевнено закріпившись у вищому ціновому діапазоні – з 44,33 грн до 44,84 грн. Британський фунт стерлінгів також показав суттєвий стрибок, додавши в ціні 36 копійок. Це дозволило фунту подолати чергову психологічну позначку і перешагнути рубіж у 60 гривень. Євро демонструє більш помірне, але стабільне зростання. За тиждень євро подорожчав майже на 24 копійки, піднявшись із позначки 51,66 грн до 51,89 грн. Польський злотий традиційно коливається в межах мінімальних значень через меншу номінальну вартість. Злотий зріс майже на 5 копійок, стабілізувавшись на рівні 12,24 грн. Швейцарський франк став єдиним винятком цього тижня. Франк втратив у ціні майже 12 копійок, опустившись з 56,48 грн до 56,36 грн, що свідчить про локальне зміцнення гривні суто щодо цієї валюти.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк

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