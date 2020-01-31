У чергу за дешевими кредитами від уряду вже стали понад 16 тисяч охочих



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Станом на 31 січня подано майже 9 тис. заявок на участь у програмі від діючих підприємців та понад 7 тис. - від охочих відкрити власну справу

Заявки на отримання кредитів почнуть розглядати з 1 лютого

В Україні 1 лютого стартує державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», мета якої - спрощення доступу мікро і малого бізнесу до банківського кредитування.

Нову програму доступних кредитів для малого бізнесу Олексій Гончарук анонсував на брифінгу 24 січня, йдеться у статті «Главкому» «Кредитний рай відкриється в суботу».

Як заявив прем'єр-міністр, програма повинна усунути один з головних бар'єрів для розвитку вітчизняного бізнесу - високі процентні ставки за кредитами, які на сьогоднішній день складають від 18% до 40% річних в гривні.

На офіційному сайті «5-7-9%» йдеться, що заявки на отримання кредитів почнуть розглядати у суботу, 1 лютого, незважаючи на те, що – це вихідний.

За тиждень після презентації програми прем’єром, за дешевими кредитами вже вишикувалась черга з понад 16 тисяч охочих. Зокрема, станом на 31 січня подано майже 9 тис. заявок на участь у програмі від діючих підприємців та понад 7 тис. - від охочих відкрити власну справу.

У статті йдеться, що вже у 2020 році завдяки «5-7-9%» уряд очікує видачі 50 тис кредитів і створення приблизно 90 тис нових робочих місць. Крім того, українська економіка отримає 2 млрд грн внутрішніх інвестицій - це ті самі кошти, призначені для компенсації процентних ставок. А протягом п’яти років внутрішні інвестиції складуть 8 млрд грн, сума виданих кредитів складе 30 млрд грн.

Втім, журналісти пишуть, що є думки про перебільшені урядові очікування.

«Умови програми обмежують комерційну ставку на рівні не більше 22%. А ви спробуйте зараз знайти такі умови, під подібний відсоток! Це якщо у тебе якісь зв'язки в банку, або вже просто неймовірно кришталево чиста кредитна історія. Так що навряд чи буде видано таку кількість кредитів, як очікується», - вважає експерт фінансового ринку, колишній головний скарбник банку «Надра» Андрій Кийко.

Головний експерт департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ Олександр Жолудь, в свою чергу, вважає, що кредит під 22% і навіть менше, отримати можна, але для цього необхідна якісна ліквідна застава.

До відома, програма передбачає, що позичальник не зможе отримувати кредитні кошти за програмою «5-7-9%» на свій особистий рахунок - гроші будуть перераховуватися банком-партнером безпосередньо на рахунок постачальника основних засобів.

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