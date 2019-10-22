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    Технології

    Аналітики заявляють, що 3D-друк може загрожувати безпеці людства

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    Прогрес таких технологій випереджає спроможність урядів шукати альтернативні способи запобігати їхньому використанню - експерт - Аналітики заявляють, що 3D-друк може загрожувати безпеці людства
    Прогрес таких технологій випереджає спроможність урядів шукати альтернативні способи запобігати їхньому використанню - експерт

    3D-друк дозволить терористам купувати зброю неприхованими маршрутами, оминаючи будь-який захист й моніторинг

    3D-друк потенційно може допомогти з поширенням зброї масового знищення. Подібні технологічні нововведення можуть працювати на користь держав-агресорів, що намагаються придбати хімічну чи ядерну зброю.

    Про це йдеться у доповіді Інституту міжнародних досліджень Міддлбері (Коннектикут, США).

    Зазначається, що 3D-друк дозволить терористам купувати зброю неприхованими маршрутами, оминаючи будь-який захист й моніторинг.

    Один з авторів доповіді Роберт Шоу зауважує, що прогрес таких технологій випереджає спроможність урядів шукати альтернативні способи запобігати їхньому використанню, окрім як традиційного контролю.

    Наприклад, якщо країна-агресор хоче виготовити заборонену хімічну зброю, то повинна отримати для цього відповідне обладнання, купівля якого найімовірніше є під цілодобовим наглядом міжнародної спільноти. Водночас 3D-друк дозволяє країні виробляти необхідне обладнання «на власному подвір’ї, минаючи сторожових псів».

    Експерти стверджують, що проблеми з контролем 3D-друку є неминучими, тому урядам країн треба забезпечити відповідний захист, а також виявити загрозу до того, як вона перетвориться на проблему світового рівня.

    Як повідомлялося, вчені Університету штату Колорадо в США просканують всю Землю лазером для створення тривимірної карти всього світу до остаточного настання кліматичної кризи.

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