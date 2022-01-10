У Дніпрі відкрили новий 104.ua клієнтський простір

У Дніпрі відкрили новий 104.ua клієнтський простірновини компаній
У приміщенні клієнтського простору впроваджено автоматизовану систему електронної черги
31 грудня у Дніпрі відбулося відкриття нового 104.ua клієнтського простору. Відтепер клієнти з лівого берега міста можуть скористатися усім спектром послуг з газопостачання за адресою: проспект Слобожанський, 96.
Новітній центр обслуговування споживачів природного газу облаштований у форматі відкритого простору. За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який контролює усі етапи виконання замовлених послуг. Обслуговуватимуть клієнтів 12 кваліфікованих спеціалістів.
«Головна мета відкриття нових 104.ua клієнтських просторів – стати ближче до клієнтів, – розповідає начальниця управління клієнтського сервісу Дніпропетровського регіону Ірина Манько. – Персональні менеджери ТОВ «104.ЮА» надають комплексні консультації щодо приєднання до газових мереж, виконання реконструкції систем газопостачання, укладання договорів на постачання/розподіл природного газу, здійснення перерахунків за послуги з газопостачання, а також підбору та встановлення сучасного та енергоефективного газового обладнання».
У приміщенні клієнтського простору встановлено два термінали самообслуговування 104.ua, впроваджено автоматизовану систему електронної черги, що сприяє оперативному відпрацюванню звернень клієнтів, функціонують зручні зони очікування, дитячий куточок та вбиральня. Про вільних менеджерів у операційному залі клієнтів інформують електронні табло та голосові повідомлення.
Адміністратор reception-зони допомагає клієнтам скористатися терміналом електронної черги та терміналами самообслуговування.
Новий 104.ua клієнтський простір на пр. Слобожанському, 96 працює з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00, без перерви.