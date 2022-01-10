У Дніпрі відкрили новий 104.ua клієнтський простір

104.ua – це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні

У приміщенні клієнтського простору впроваджено автоматизовану систему електронної черги

31 грудня у Дніпрі відбулося відкриття нового 104.ua клієнтського простору. Відтепер клієнти з лівого берега міста можуть скористатися усім спектром послуг з газопостачання за адресою: проспект Слобожанський, 96.

Новітній центр обслуговування споживачів природного газу облаштований у форматі відкритого простору. За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який контролює усі етапи виконання замовлених послуг. Обслуговуватимуть клієнтів 12 кваліфікованих спеціалістів.

«Головна мета відкриття нових 104.ua клієнтських просторів – стати ближче до клієнтів, – розповідає начальниця управління клієнтського сервісу Дніпропетровського регіону Ірина Манько. – Персональні менеджери ТОВ «104.ЮА» надають комплексні консультації щодо приєднання до газових мереж, виконання реконструкції систем газопостачання, укладання договорів на постачання/розподіл природного газу, здійснення перерахунків за послуги з газопостачання, а також підбору та встановлення сучасного та енергоефективного газового обладнання».

У приміщенні клієнтського простору встановлено два термінали самообслуговування 104.ua, впроваджено автоматизовану систему електронної черги, що сприяє оперативному відпрацюванню звернень клієнтів, функціонують зручні зони очікування, дитячий куточок та вбиральня. Про вільних менеджерів у операційному залі клієнтів інформують електронні табло та голосові повідомлення.

Адміністратор reception-зони допомагає клієнтам скористатися терміналом електронної черги та терміналами самообслуговування.

Новий 104.ua клієнтський простір на пр. Слобожанському, 96 працює з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00, без перерви.

104.ua – це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні. Найбільш популярними є онлайн послуги: особистий кабінет, 104 Бізнес онлайн – сервіс для бізнесу, мобільний додаток 104.ua, Viber-bot 7104ua і Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua забезпечує в середньому 45 млн контактів з клієнтами на рік. Сервіс 104.ua має мережу зі 185 центрів обслуговування клієнтів 104.ua клієнтських просторів у 16 областях країни. Центри щорічно обслуговують 5 млн клієнтів.