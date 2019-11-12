Колишні підлеглі Горбатюка оскаржують своє звільнення з Генпрокуратури



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Фото: Укрінформ

Позивачі просять суд стягнути з Генеральної прокуратури заробіток за час вимушеного прогулу, витрати на правову допомогу та судовий збір

До Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) надійшли три позови від звільнених працівників Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, в яких позивачі просять суд поновити їх на посадах. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Зокрема, до суду звернулися заступник начальника управління спецрозслідування ГПУ Юрій Безщасний, начальник третього слідчого відділу Андрій Дем'яненко та його заступник Роман Крупко. Відповідачем за позовами визначено Генеральну прокуратуру України», - повідомляє прес-служба ОАСК у вівторок.

Позивачі також просять суд стягнути з Генпрокуратури заробіток за час вимушеного прогулу, витрати на правову допомогу та судовий збір.

«Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративних справах», - зазначили в суді.

Як повідомлялося, своє звільнення з посади начальника Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури також заперечує Сергій Горбатюк.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Згодом у Генеральній прокуратурі пояснили звільнення Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. «Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – «Главком»)», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.